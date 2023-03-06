За каким советом мужчины обращаются к астрологам?

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Полина Долгова
Полина Долгова 43

Астролог Любимова рассказала, за какими советами к ней обращаются мужчины

За каким советом мужчины обращаются к астрологам?

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Pezzali

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Любимова объяснила, что успешные мужчины все чаще стали просить помощи у астрологов.

Астролог Инна Любимова поделилась в беседе с изданием Газета.ру, с какими запросами к ней приходят мужчины. Она подчеркнула, что сильный пол в первую очередь интересует все, что связано с бизнесом.

«Как правило, они достаточно конкретные, их больше интересуют деньги», — призналась Инна Любимова.

Иногда мужчины интересуются предсказаниями, связанными с их личной жизнью. Этот раздел в астрологии называется синастрия и рассказывает о личных взаимоотношениях. Благодаря которому можно выяснить вероятность отношений, брака и даже риски развода. То есть насколько долгие будут эти отношения.

Несмотря на то, что кажется, что тема астрологии больше подходит девушкам, мужчины уже тоже стали поддаваться трендам предсказаний и заглядывать в будущее с помощью эзотерических специалистов.

«Одна клиентка пришла ко мне однажды: «Инна, я узнала у молодого человека дату, время, город, но знаешь, что он сделал в ответ? Он сказал: «Ок, но у меня тоже есть астролог, поэтому дай мне тоже свои данные», — привела пример Любимова.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарить женщине на 8 Марта по знаку зодиака.

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За каким советом мужчины обращаются к астрологам?

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