Как кредитные мошенники загоняют в кабалу невинных граждан

Что важно знать о действиях преступников и как не попасться в ловушку.

Стала известно, как мошенники оформляют кредиты на обычных добросовестных граждан. Что важно знать, чтобы не попасть в финансовое рабство?

Во-первых, кредит — это самая распространенная схема, по которой действуют преступники. Финансовые обязательства от лица граждан они берут благодаря утерянному или похищенному паспорту.

Во-вторых, часто злоумышленники действуют через микрофинансовые организации, которые не обращают внимания на качество предоставляемых документов. Нередко им под силу взломать личный кабинет на сайте банка или микрофинансовой организации и купить данные паспорта.

В-третьих, могут оформить кредитный договор с помощью данных, которыми человек поделился сам во время телефонного звонка или на фишинговом сайте.

В-четвертых, большинство случаев мошенничества выявляются на стадии разбирательства в финансово-кредитном учреждении, и с пострадавшего снимают все обязательства по выплатам.

При обнаружении оформленного кредита следует обратиться в банк и потребовать договор — для определения даты и подписи заемщика.

В-пятых, если в момент заключения договора человек находился в другом городе и может подтвердить это, документ признают недействительным. Также потребуется провести почерковедческую экспертизу подписи.

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