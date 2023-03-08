Как кредитные мошенники загоняют в кабалу невинных граждан

Мошенники загоняют невинных граждан в кредитное рабство благодаря украденным или потерянным паспортам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Что важно знать о действиях преступников и как не попасться в ловушку.
Стала известно, как мошенники оформляют кредиты на обычных добросовестных граждан. Что важно знать, чтобы не попасть в финансовое рабство?
Во-первых, кредит — это самая распространенная схема, по которой действуют преступники. Финансовые обязательства от лица граждан они берут благодаря утерянному или похищенному паспорту.
Во-вторых, часто злоумышленники действуют через микрофинансовые организации, которые не обращают внимания на качество предоставляемых документов. Нередко им под силу взломать личный кабинет на сайте банка или микрофинансовой организации и купить данные паспорта.
В-третьих, могут оформить кредитный договор с помощью данных, которыми человек поделился сам во время телефонного звонка или на фишинговом сайте.
В-четвертых, большинство случаев мошенничества выявляются на стадии разбирательства в финансово-кредитном учреждении, и с пострадавшего снимают все обязательства по выплатам.
При обнаружении оформленного кредита следует обратиться в банк и потребовать договор — для определения даты и подписи заемщика.
В-пятых, если в момент заключения договора человек находился в другом городе и может подтвердить это, документ признают недействительным. Также потребуется провести почерковедческую экспертизу подписи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как не попасть к мошенникам при покупке смартфона — лайфхаки.
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