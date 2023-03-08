«Сценарий цветной революции»: за протестами в Грузии явно стоят США

Американцы наказывают правительство республики за нежелание вступать в противостояние с Россией.

За протестами в Грузии стоят американцы, которые продолжат раскачивать ситуацию на постсоветском пространстве. Правительству республики остается уповать на разум грузинского народа, который не позволит кучке политических проходимцев ввергнуть страну в хаос. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал политолог Владимир Шаповалов, комментируя происходящее в Грузии.

В Тбилиси у здания парламента проходит митинг против законопроекта об иноагентах. Ситуация накалилась после того, как в первом чтении депутаты поддержали инициативу. На улицы вышли тысячи протестующих, дело уже дошло до стычек с полицией.

«Ситуация будет развиваться, скорее всего, в сторону эскалации конфликта. В этом заинтересованы Соединенные Штаты. Именно американцы стоят за попытками раскачать ситуацию в Грузии», — подчеркнул Шаповалов.

По его словам, несмотря на то, что нынешнее правительство Грузии и правящая партия «Грузинская мечта» постоянно декларируют прозападную ориентацию и стремление войти в Евросоюз и НАТО, за ними водится большой «грех» с точки зрения Запада.

«Этот грех состоит в том, что оно (правительство Грузии — Прим. ред.) никак не включится в противостояние с Россией, и, более того, стремится дистанцироваться от конфликта. Это абсолютно соответствует национальным интересам Грузии, но совершенно не соответствует интересам Соединенных Штатов и их европейских сателлитов», — пояснил Шаповалов.

Поэтому, уверен политолог, ситуация в Грузии будет развиваться по нарастающей, и, скорее всего, стоит ожидать провокаций со стороны оппозиции. Она будет стремиться вывести конфликт на вооруженное противостояния с тем, чтобы совершить государственный переворот и захватить власть. Шаповалов напомнил, что подобное уже было в Грузии в 2003 году, когда там прошла первая на постсоветском пространстве цветная революция.

«Нынешние события вполне укладываются в сценарий цветной революции, и остается надеяться только на разум грузинского народа, который не позволит кучке политических проходимцев ввергнуть Грузию в хаос и конфронтацию», — заявил эксперт.

По мнению Шаповалова, правительству и Грузии сейчас нужно не дать слабину и твердо стоять на своей позиции, хотя оно оказалось действительно в затруднительном положении.

«Оба варианта — и принятие закона, и его отзыв — имеют целый ряд серьезных угроз для правительства, правящей коалиции. Принятие закона, судя по всему, приведет к дальнейшей эскалации конфликта, а его отзыв будет свидетельствовать о слабости правительства. Именно этого добивается оппозиция», — отметил эксперт.

Шаповалов уверен, что для грузинского правительства станет ошибкой поддаться давлению и пойти на отзыв законопроекта.

«Правильный выход — это твердо стоять на своей позиции, объяснять, информировать население о сути закона и попытаться опереться на широкие массы грузинского народа. Возможно, обращаясь к большинству народа, которое передало мандат доверия правительству, попросить его поддержать действия правительства, в том числе в виде тех или иных массовых акций», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что митингующие в Тбилиси прорвали выставленную полицией баррикаду у парламента.