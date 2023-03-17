Исполнитель роли Гоши из «Универа»: Россия преподаст кармический урок США

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 715

Актер шесть лет прожил в Азии, сейчас успешно занимается предпринимательством, интересуется азиатской культурой и экономикой, увлекается восточной философией, а также астрологией.

Фото, видео: Зураб Джавахадзе / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия преподаст кармический урок Америке. Своими мыслями о влиянии Сатурна на российскую территорию и преступлениях США поделился Алексей Гаврилов с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Актер шесть лет прожил в Азии и увлекается восточной философией. С астрологической точки зрения, делится своими познаниями Гаврилов, территория России находится под управлением Сатурна. Эта планета, как объясняет актер, отвечает за карму и перерождение.

На метафизическом уровне Россия является судьбоносной страной для США и в XXI веке воздаст Америке за все их преступные деяния, совершенные в XX-м.

«Невозможно быть Богом и считать себя создателем на этой Земле. Не ты ее создавал как государство, не ты создавал людей, создавал культуры и не тебе здесь править и считать себя Богом над всеми с точки зрения идеологии, экономики», — поделился своим мнением артист и предприниматель.

Гаврилов вспоминает, как 6 августа 1945 году США первый раз сбросила ядерное оружие на Японию.

«Я родился 6 августа, и я каждый раз на свой день рождения это вспоминаю», — поделился актер.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

+2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
«Я чувствую гармонию»: Садальский выложил домашнее фото с Бледанс
13:22
Юмористка Щербакова о странной реакции мужчин на свою внешность: «Не дают расслабиться»
13:11
Минобороны РФ впервые показало кадры работы броневиков «Тайфун-ВДВ»
13:05
Из Google Play исчезли приложения нескольких российских банков
12:57
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке Нефтекамска
12:52
Исполнитель роли Гоши из «Универа»: Россия преподаст кармический урок США

Сейчас читают

Состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео