Свекровь и невестка: как Госдеп цинично толкает Грузию в пропасть

На почве новшеств в законодательстве Грузию могут ждать перемены. Но какие?

Грузия может советоваться со своими партнерами, однако иногда эти консультации напоминают взаимоотношения свекрови и невестки. Как пишет EADaily, такое мнение выразила министр культуры Грузии Тея Цулукиани.

Глава грузинского Минкульта не понимает логики в заявлениях американского посла в Тбилиси Келли Дегнан. Та всерьез назвала «американский закон не американским». Так, представитель дипмиссии США в Грузии сказала, что закон, который инициировала общественная организация «Сила народа» об «иноагентах» (калька закона США от 1938 года — Прим. ред.), противоречит американскому закону, и направлен против СМИ и неправительственных организаций.

«Посол говорит нам, что американский закон — не американский, грузинский закон — не грузинский. Я, на самом деле, не поняла логики и философии, стоящей за этим заявлением», — сказала Цулукиани.

Все дело в том, что в парламенте Грузии зарегистрированы два законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния», который касается только юридических лиц и «О регистрации иностранных агентов», который аналогичен законодательной инициативе США.

«Как оказалось, в Соединенных Штатах действует не тот закон, которому сейчас уделяется основное внимание (в парламенте Грузии — Прим. ред.), а другой. Который также идентичен тому, что рассматривают в парламенте, который в сто раз строже первого проекта», — прокомментировала министр культуры Грузии.

Оба законопроекта отправятся в Венецианскую комиссию при Совете Европы по инициативе парламентариев партии «Грузинская мечта». Примут вариант, получивший наибольшую оценку. Голосование запланировано на конец июня.

Несколько часов назад стало известно, что закон об иноагентах, на почве принятия которого с 7 марта в Тбилиси начались протесты, отозван из грузинского парламента. Позже о подробностях законодательной инициативы проинформируют общественность и объяснят ее важность. Согласно документу, предполагается создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа.

По мнению экспертов, «расшатывание» Грузии выгодно американской стороне и является губительным для грузинской. Ранее 5-tv.ru писал о том, связан ли грузинский закон об иноагентах с Россией.