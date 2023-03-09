«Нужна подготовка»: как стояние на гвоздях может навредить детям Самойловой

На 8 Марта блогер сделала своим дочерям подарок и поставила их на гвозди. Чем опасна такая процедура в раннем возрасте?

Детям Оксаны Самойловой может навредить гвоздестояние в таком раннем возрасте. К этому вопросу блогерше нужно подходить очень деликатно. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразила целитель народной медицины и психолог Светлана Качевская.

По ее словам, ступни — это опора всего тела, поэтому такая процедура должна проводиться только для тех, кто готов к духовным переменам внутри себя.

«Стояние на гвоздях может причинять сильную обратную реакцию, потому что на наших ступнях находятся точки аккупунктуры всех органов», — объяснила Качевская.

Особенно сильно, по словам эксперта, может отреагировать верхняя часть тела. Человек может впасть в депрессию, замкнуться в себе и переживать. Поэтому подобная процедура должна быть подготовленной: делая это ради азарта, человек рискует получить неожиданную реакцию тела и внутренних органов.

«Если сама Оксана смогла настроить своих детей правильно, объяснить, для чего это, то дети спокойно это пройдут. Но с детьми надо быть аккуратнее, надо более щадящие процедуры давать», — посоветовала психолог.

К слову, дочери Самойловой отреагировали на гвоздестояние по-разному: Майя во время прохождения состроила страдальческую гримасу, Лея прошла препятствие стойко, а вот старшая дочь не смогла пройти вовсе. По словам Светланы Качевской, для детей блогерше надо было выбрать более мягкую процедуру.

«Например, все ездят на море, бывают где-то в пространствах, связанных с водой. Набрать камешков, лучше мягких, гладеньких. Сделать такую площадку, с утра рекомендуется очень, из камешков выложить квадрат и утром натощак походить по этим камешкам. Чтобы активировать зоны определенные, энергию, органы, которые находятся в дефицитном энергосостоянии», — рассказала эксперт.

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