Гоар Аветисян сделала пластическую операцию по уменьшению груди

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Сейчас девушка восстанавливается дома после операции.

Гоар Аветисян сделала пластическую операцию по уменьшению груди

Фото: Telegram / Goar Avetisyan •️ Гоар Аветисян •️ Секреты

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Популярная визажистка, блогер Гоар Аветисян продолжает работать над своим телом. Долгие годы девушка вела борьбу с лишними килограммами и не так давно ей наконец удалось осуществить свою мечту и сбросить вес. Теперь Гоар рассказала, что решила уменьшить и грудь.

«Я решилась на операцию по уменьшению груди», — написала девушка в своем блоге.

Знаменитость выложила снимок, на котором предстала в бандаже в больничной палате.

«Я уже дома. Главное — поскорее восстановиться», — заключила Аветисян.

Гоар Аветисян в больничной палате после операцииГоар Аветисян в больничной палате после операции. Фото: Telegram / Goar Avetisyan •️ Гоар Аветисян •️ Секреты

Почему Гоар решила уменьшить грудь, она не рассказала. Пока Гоар была в больнице, она находилась на связи со своими подписчиками и даже успела поздравить всех женщин с Международным женским днем, выложив в блог фотосессию с красными тюльпанами.

Стремясь к идеальной фигуре, Гоар уже не впервые прибегала к хирургическим вмешательствам. Ранее ее бывший муж Вагик Мартиросян рассказал, как Гоар на самом деле удалось избавиться от лишних килограммов. По его словам, она удалила часть желудка. Однако обращать внимания на признание экс-мужа Аветисян не намерена. Девушка довольна своей новой фигурой, подчеркивает ее обтягивающими и яркими нарядами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выглядит сбросившая половину себя Джессика Симпсон.

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