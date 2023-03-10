Окунь, бургеры и патагонский лось: Хью Джекман активно набирает массу ради роли в фильме
Хью Джекман активно набирает массу ради роли в фильме
Фото, видео: www.globallookpress.com / Armando Gallo; 5-tv.ru
Для набора массы Джекман налегает на черного окуня, бургеры, говяжью вырезку и даже на мясо патагонского лося.
Актер Хью Джекман растет не по дням, а по часам. Он признался, что активно набирает массу ради роли Росомахи в третьей части «Дэдпула». 54-летний австралиец в соцсетях выложил свой рацион на день. Это шесть блюд на 8600 калорий, что в четыре раза больше нормы для здорового мужчины.
Для того чтобы мышцы стали больше, Джекман налегает на черного окуня, бургеры, говяжью вырезку и даже на мясо патагонского лося. А чтобы злые языки не говорили, что его бицепсы — результат потребления биоактивных веществ, актер опубликовал видео тренировки в спортзале.
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