Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арины Бабановой

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции "День добрых дел".

Накануне героиней нашего сюжета стала семилетняя Арина из Москвы. У девочки ДЦП и шанс начать ходить может дать только операция. Стоимость с последующей реабилитацией - один миллион сто тысяч рублей.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать даже больше нужной суммы. Всего за сутки вы перечислили два миллиона 818 тысяч 907 рублей. Большое вам спасибо!