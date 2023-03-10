«Хотели облить кислотой»: как жена Щербакова терпела поклонниц мужа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Татьяна Бронзова рассказала, как поклонница мужа Щербакова хотела облить ее кислотой

«Хотели облить кислотой»: как жена Щербакова терпела поклонниц мужа

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Голубоглазый актер нравился абсолютно всем. Но некоторые поклонницы оказывались опасными.

Народный артист Борис Щербаков и его жена Татьяна Бронзова вместе со студенческих времен. Они считаются крепкой парой, однако в их семье случались и страшные истории. О том, как реагировали поклонницы актера на его возлюбленную, Бронзова рассказала KP.RU.

По ее словам, они начали встречаться еще на втором курсе, на репетициях спектакля. После окончания Школы-студии МХАТ, влюбленные поженились. У них идеальная семья и вместе они уже 50 лет. Однако за все года были разные ситуации. Например, у Бориса часто бывали отношения с другими женщинами. Иногда мимолетные, а иногда и нет. С Людмилой Никольской у Щербакова был даже роман на стороне. Но Бронзова ко всему относилась философски.

«В тот период, о котором она рассказывала, и она, и Боря любили выпить. Думаю, это их сблизило. Но Боря расстался с ней, как только понял, что я обо всем знаю. Я не выясняла отношения», — рассказывает Татьяна.

Она также призналась, что выгнала мужа из дома, но, буквально через день он встречал ее у театра с цветами и просил прощения.

«Я к этому с пониманием отношусь. Но всегда знала, что по-настоящему он любит только меня. Несмотря на мимолетные увлечения, он очень хороший, чистый, порядочный человек», — добавила Бронзова.

Супруга Щербакова считает, что в актерской среде так всегда: слишком много молодых, красивых людей, которые любят выпить и погулять. Естественно, в такой сфере мимолетных романов не избежать.

Однако в 80-х случилась одна неприятная история: одна из поклонниц Бориса начала писать ему письма с угрозами.

«Мол, если Боря к ней не уйдет, она плеснет в меня кислотой. Оказалась психически больная», — рассказала Бронзова.

Тем не менее, ничего страшного не случилось, влюбленные отметили золотую свадьбу и все это — благодаря мудрости Татьяны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как народной артист РФ Борис Щербаков выписался из больницы.

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