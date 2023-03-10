«Есть всякие средства»: почему Полина Максимова отказалась от длинных волос

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 14

Актриса Максимова отказалась от длинных волос, чтобы примерять на себя разные роли

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Полина Максимова, которая в 2018 году побрилась для съемок в сериале, уже несколько лет не отращивает волосы.

Актриса Полина Максимова отказалась от длинных белокурых волос и уже несколько лет ходит с короткой стрижкой. О своем решении артистка рассказала на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», которая прошла 9 марта 2023 года.

Леля из «Деффчонок» объяснила, что больше не будет отращивать длинные волосы, потому что хочет быть универсальной актрисой: с короткой стрижкой намного легче перевоплощаться в разные образы.

«Ну стрижка короткая. Есть художники по гриму, есть всякие средства, благодаря которым можно менять длину, цвет и так далее», — делится актриса.

Максимова отмечает, что ей интересно играть и легкомысленных блондинок, и драматичных героинь с тяжелой судьбой.

«Ждите, очень много премьер. Очень много интересных работ: и драматичных, и комедийных», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Деффчонок» вышла замуж за коллегу по съемочной площадке.

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