«Примерка»: Волочкова в свадебном платье раскрыла дату радостного события

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 186

Анастасия Волочкова примерила свадебное платье и снова заговорила о замужестве

«Примерка»: Волочкова в свадебном платье раскрыла дату радостного события

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Еще зимой Анастасия Волочкова призналась, что планирует связать себя узами брака.

Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников новостью о скорой свадьбе, о которой объявила в начале зимы. Поначалу фанаты посчитали, что балерина таким образом пытается привлечь к себе внимание, однако недавно блондинка опубликовала интригующие сторис в соцсетях. Издание dni.ru узнали, что происходит в личной жизни звезды экрана.

47-летняя заслуженная артистка России предстала в неожиданном образе: Волочкова в роскошном белом платье со шлейфом сжимала в руках букет кремовых роз. Фотографию она сопроводила подписью и подмигивающим смайликом: «Примерка».

Поначалу подписчики подумали, что и правда в ее жизни ожидается важное событие, однако скоро балерина раскрыла интригу. Оказывается, этот наряд Волочкова продемонстрирует в качестве участницы Moscow fashion show.

Так или иначе, планирует ли знаменитая блондинка в ближайшее время связать себя узами брака — остается загадкой. Сама Волочкова заговорила о замужестве в конце декабря 2022 года. Тогда она объявила, что ее сердце покорил кондитер Дмитрий Дюран. Она намекнула, что дело идет к свадьбе, и даже планировала отправиться с ним на Мальдивы.

Балерина даже назвала приблизительную дату — январь 2023 года. Однако неожиданно звезда перестала упоминать его имя и в итоге отравилась на отдых одна.

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