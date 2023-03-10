«Счастье любит тишину»: Ольга Бузова о любви, идеальном мужчине и свадьбе мечты

Телеведущая также рассказала, какой видит свою идеальную свадьбу в будущем.

Телеведущая и певица Ольга Бузова уверена, что именно умение любить делает людей лучше. Когда звезда осознала это, то решила больше не выставлять свое счастье напоказ. В интервью журналу «ТН звезды» девушка рассказала, живет ли сегодня в ее сердце любовь.

«В моем сердце всегда живет любовь! Только любовь правит миром, любовь заставляет нас творить и идти дальше. А для себя я решила, что счастье любит тишину, поэтому хейтеры могут сколько угодно сплетничать обо мне, если им больше нечем заняться», — загадочно отметила певица.

Недавно певица уверенно заявила, что обязательно встретит достойного человека и станет его женой в 2023 году, поскольку так ей показали карты. Случится ли это в обозримом будущем — пока неизвестно. Но даже если счастливый день настанет, то артистка не хочет устраивать пышное торжество. По ее словам, бракосочетание — это обряд для двоих, поэтому незачем организовывать многолюдную вечеринку. Бузова также объяснила, каким должен быть мужчина ее мечты.

«Честность, верность, поддержка, сила, взаимопонимание — вот что выходит на первый план. <…> Я всегда говорила, что мужчину характеризуют поступки, его отношение к женщинам. Поэтому я смотрю на дела, а не на слова», — подчеркнула телеведущая.

К слову, в прошлом Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, однако пара рассталась. Этот разрыв оказался очень болезненным для девушки, поэтому она решила уйти с головой в работу. Именно в то время карьера Ольги взмыла вверх, девушка начала активно выпускать песни и выступать на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова лишилась искренней любви из-за популярности.