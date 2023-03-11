Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Hornet Украине
Обсуждение отправки Киеву подобного вооружения сейчас находится на «очень раннем этапе».
Фото: www.globallookpress.com / Roger Gagnon
Хельсинки рассматривают возможность отправки истребителей на Украину вместе с другими союзниками. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.
«Да, я думаю, мы можем обсудить Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — приводит ее слова издание Yle.fi.
Позднее Марин уточнила, что обсуждение отправки Киеву подобного вооружения сейчас находится на «очень раннем этапе».
Речь идет о McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — это истребитель-бомбардировщик и штурмовик производства США, его создали еще в 1970-х годах. Сейчас он считается ведущим боевым самолетом американской армии, а также числится на вооружении у ряда европейских государств.
К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что западные союзники Украины серьезно заболели «военной лихорадкой»., поскольку они все больше и больше наращивают темп поставок оружия Киеву, чем усугубляют конфликт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией.
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