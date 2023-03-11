Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Hornet Украине

Хельсинки рассматривают возможность отправки истребителей на Украину вместе с другими союзниками. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Да, я думаю, мы можем обсудить Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — приводит ее слова издание Yle.fi.

Позднее Марин уточнила, что обсуждение отправки Киеву подобного вооружения сейчас находится на «очень раннем этапе».

Речь идет о McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — это истребитель-бомбардировщик и штурмовик производства США, его создали еще в 1970-х годах. Сейчас он считается ведущим боевым самолетом американской армии, а также числится на вооружении у ряда европейских государств.

К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что западные союзники Украины серьезно заболели «военной лихорадкой»., поскольку они все больше и больше наращивают темп поставок оружия Киеву, чем усугубляют конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией.