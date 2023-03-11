Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Hornet Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 207

Обсуждение отправки Киеву подобного вооружения сейчас находится на «очень раннем этапе».

Премьер Финляндии допустила поставки истребителей Hornet Украине

Фото: www.globallookpress.com / Roger Gagnon

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Хельсинки рассматривают возможность отправки истребителей на Украину вместе с другими союзниками. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Да, я думаю, мы можем обсудить Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка для этого потребуется», — приводит ее слова издание Yle.fi.

Позднее Марин уточнила, что обсуждение отправки Киеву подобного вооружения сейчас находится на «очень раннем этапе».

Речь идет о McDonnell Douglas F/A-18 Hornet — это истребитель-бомбардировщик и штурмовик производства США, его создали еще в 1970-х годах. Сейчас он считается ведущим боевым самолетом американской армии, а также числится на вооружении у ряда европейских государств.

К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что западные союзники Украины серьезно заболели «военной лихорадкой»., поскольку они все больше и больше наращивают темп поставок оружия Киеву, чем усугубляют конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией.

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