«Доказывает нашу правоту»: Захарова о предложении Зеленского переименовать РФ

Украинская власть продолжает потуги задеть Россию, но они лишь вызывают смех.

Дипломат Мария Захарова раскритиковала идею украинского президента Владимира Зеленского переименовать РФ в Московию. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого появилась информация, что глава Незалежной обещал провести комплексную проработку вопроса переименования России в Московию. Политик указывал на петицию, которая выложена на его сайт. Она набрала больше 25 тысяч голосов. Зеленский потребовал сообщить ему и автору петиции о том, как идет процесс проработки. К слову, предложение было опубликовано в ноябре прошлого года.

Кстати, это далеко не первый случай, когда президент Незалежной подвергается критике со стороны представителя МИД РФ. Она открыто сообщала о наркозависимости Зеленского, которая видна невооруженным взглядом, критиковала президента Украины за желание выступать с обращениями на культурных площадках, а также обличала коррупцию Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто может возглавить Украину после Зеленского.