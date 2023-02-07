Захарова ответила на сравнение Европы с наркоманом: «Кто тогда Зеленский?»
Захарова напомнила про Зеленского после признания Европы наркоманом в Польше
Фото: Depositphotos / stadtratte
На сохраняющуюся зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов обратил внимание премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о зависимости Европейского союза от российского газа.
Ранее политик назвал Евросоюз наркоманом, который из-за своей слабости не может отказаться от ресурсов из России и постоянно возвращается за очередной «дозой», соглашаясь на любую стоимость топлива.
«Кто же тогда Зеленский (Владимир, президент Украины — Прим. ред.), боюсь спросить?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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К слову, западные государства столкнулись с высокой стоимостью цен на энергоресурсы и резким ростом инфляции после введения антироссийских санкций. На этой почве газ и горючее подорожали, европейская промышленность лишилась многих конкурентных преимуществ, что отразилась и на других сферах экономики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России.
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