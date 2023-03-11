В США при загадочных обстоятельствах ушла из жизни известная фотомодель

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 118

В США в нищете скончалась 44-летняя модель Дениз Руссо

В США при загадочных обстоятельствах ушла из жизни известная фотомодель

Фото: Instagram* / dnice78

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Последнее время 44-летняя звезда была бездомной и коротала ночи в машине.

В США при загадочных обстоятельствах ушла из жизни известная американская модель Дениз Руссо, известная по шоу ей было всего 44 года.

Как рассказывает портал TMZ, знаменитости не стало еще в воскресенье, 5 марта, но известно об этом стало только сейчас. Тело звезды нашли в Сан-Диего, в доме одного из ее друзей. Женщина лежала на полу, а рядом с ней — предположительно, наркотические вещества. Приехавшие на место медики пытались реанимировать модель, но все усилия оказались напрасными — она была мертва.

Причина смерти Дениз пока не называется — сейчас ее устанавливают правоохранители Сан-Диего. Не исключено, что знаменитость сгубил, мягко говоря, нездоровый образ жизни. Последнее время женщина была бездомной и жила в своей машине. Один из последних людей, кто перед смертью успел пообщаться с моделью, ее подруга Сьюзи Стенберг. Дениз она запомнила как самого любящего и преданного человека.

Из самых близких людей, кто остался у Дениз, — семилетний сын Лео. Его фото знаменитость периодически публиковала в своих соцсетях, признавалась ему в огромной любви и называла главным мужчиной ее жизни.

Дениз Руссо завоевала широкую популярность в 2011 году во время участия в шоу The X-Life. Тогда девушка встречалась с профессиональным скейтбордистом Пьером-Люком Ганьоном, за жизнью пары тогда следила вся страна. Продолжением этой любви и стал сын Лео. Не исключено, что последнее время мальчик воспитывал отец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве в запертой квартире нашли мумифицированные тела двух женщин.

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