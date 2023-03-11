«Очередное позорище»: Гордон посоветовала органам опеки обратить внимание на семью Гуфа

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Полина Долгова
Полина Долгова 243

Екатерина Гордон о Гуфе: удивительно, что опека еще не отобрала у него ребенка

«Очередное позорище»: Гордон посоветовала органам опеки обратить внимание на семью Гуфа

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

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Журналистка считает, что Алексея Долматова нужно лишить родительских прав.

Российская журналистка Екатерина Гордон прокомментировала неадекватное поведение Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Свое мнение женщина опубликовала в Telegram.

Несколько дней назад Алексей Долматов сильно поссорился с женой Юлией Королевой. После этого он пустился во все тяжкие, сильно обеспокоив таким поведением своих фанатов. Музыкант посвятил пост бывшей жене Айзе, назвав ее своей женщиной, а также тактично намекнул на подготовку к разводу с Юлией Королевой, которая недавно родила ему дочку Тину. На видео он вел себя как тиран: отнимал паспорт Королевой и не разрешал уехать из Таиланда, где они отдыхали.

Гордон указала на то, что рэпер явно употребляет наркотические вещества, поэтому не может держать себя в руках. А его экс-супруга, которая даже не смогла до сих пор определиться с именем в сорок лет возомнила себя третейским судьей.

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«Очередное позорище, связанное с Гуфом. Удивительно, что опека еще не озадачилась тем, что человек явно употребляет. Зато звездный час его бывшей жены, которая к сорокету даже с именем не определилась. Выступает радостно третейским судьей. И все наблюдают… как и за пьяными выходками Волочковой. Какие мы — такой и контент», — написала журналистка в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог объяснила, почему Гуф доводит свою жену. Она считает, что это стабильная и распространенная история, уверена психолог. Иногда современные мужчины пользуются этим старым приемом, чтобы избавиться от своих страхов, неуверенности или от своего собственного раздражения перед жизнью, перед другими людьми.

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