Ирина Понаровская призналась в любви к России и своему зрителю: «Не могу уехать»

Заслуженная артистка РФ заявила, что могла бы позволить себе безбедно жить на заграничном пляже, но сделала осознанный выбор остаться дома — на родине.

Певица Ирина Понаровская призналась в любви к Родине. Заслуженная артистка страны заявила в эфире Первого канала, что при всех своих возможностях приняла осознанное решение остаться в России — жизнь за границей не прельстила. Как отметила звезда, выбор был сделан по одной простой причине: она не представляет себя без родного языка и своих зрителей, соотечественников.

«Я настолько российский человек. Я очень люблю свою Родину. Я очень давно могла бы, ну, не знаю, просто припеваючи где-то жить на берегу какого-нибудь там голубого, красивого пляжа-моря и так далее. Но я не могу уехать от русского языка. Я не могу уехать от нашей музыки. Я не могу уехать от своих зрителей», — сказала Понаровская.

Исполнительница по-прежнему в строю. На пороге 70-летия она все еще поет, записывает новые композиции, держит себя в отличной форме и прекрасно выглядит. Сегодня знаменитость, по собственным словам, уже не гонится за популярностью, не стремится ежедневно быть на слуху и предпочитает жить в дали от скандалов. Она уверена, что проживает достойную жизнь в своей родной стране.

Год назад в связи с политической ситуацией многие российские знаменитости собрали чемоданы. Перебрались в США, Израиль, Прибалтику и другие уголки мира. Многие из них активно высказывались против действий Москвы и продолжают делать это в интервью зарубежной прессе и в социальных сетях. Не стала исключением семья Аллы Пугачевой, которую когда-то называли примадонной отечественной эстрады. Она в свое время пела: «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна». Переезжая, назвала сограждан холопами и рабами.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил певицу за оскорбление в адрес россиян, которым она «попрощалась» с родиной.