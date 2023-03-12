Недалеко уехал: Григорий Лепс живет по соседству с Шаплыковой после развода

Артист оставил загородный дом и квартиру в центре Москвы бывшей супруге. Себе новое жилье не покупал, так как, по собственным словам, давно имеет «свой угол».

Народный артист РФ Григорий Лепс не покупал себе жилье после развода, хотя оставил загородный дом в Новой Риге, а также квартиру площадью 300 квадратных метров в центре Москвы бывшей супруге Анне Шаплыковой и детям. У пары трое общих наследников — Ева, Николь и Иван. О расставании после 20 совместных лет стало известно в конце 2021-года, с тех пор музыкант, впрочем, недалеко уехал от семьи.

В интервью Лепс признавался журналистам, что видится с наследниками и супругой каждый день. Он также отмечал, что до сих пор считает себя частью семьи, пусть по документам ее уже и не существует. Теперь стало понятно, почему встречи происходят так часто — бывшие муж и жена живут практически по соседству. Как пишет KP.RU, певец поселился в музыкальной студии рядом доставшимся Шаплыковой домом.

«Квартиру после развода я не покупал, у меня давно уже есть свой угол. В Таиланде, где отдыхал недавно, у меня был когда-то дом, но я его продал», — заявил артист.

Недавно отдохнувший в том самом Таиланде Лепс отметил, что пока вообще не планирует покупать недвижимость за границей. Желающих, говорит, полно, но в покупке лично он не видит смысла, так как цены выросли в пять раз за короткий срок. Кроме того, уверен исполнитель, в России есть множество прекрасных мест, где можно благополучно вложиться в жилье.

Живущий в студии рядом со своим прежним домом и ежедневно встречающийся с бывшей женой Лепс, как он недавно рассказал прессе, все же нашел время устроить свою личную жизнь. Музыкант подтвердил слухи — сердце его несвободно, а заняла его особа значительно моложе. На 30 лет. Певец подчеркнул, что предан новой даме сердца и считает ее настоящей женщиной, однако имени предпочел пока не называть.

Ранее, писал 5-tv.ru, Григорий Лепс поддержал преобразившегося коллегу Филиппа Киркорова, заявив, что тоже обращался к пластическим хирургам.