Без фильтров и фотошопа: Маша из «Ворониных» показала, как выглядела перед родами

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Рита Миронова
Рита Миронова 96

Актриса Ильюхина показала, как выглядела перед родами без макияжа и фильтров

Фото, видео: Instagram* / maria_iliukhina

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Имя и пол своего первенца 19-летняя звезда сериала пока не сообщила.

Молодая актриса Мария Ильюхина, недавно ставшая мамой, показала, как выглядела перед родами. Девушка опубликовала в своих соцсетях кадры, на которых готовится к рождению первенца, без фильтров и обработки.

На видео 19-летняя Ильюхина идет по коридору больницы с капельницей, которую осторожно везет рядом с собой. На девушке нет макияжа, а волосы собраны в хвост. К слову, роды были партнерскими, о чем актриса с радостью рассказала подписчикам.

«Партнерские роды прошли на ура! Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой», — написала девушка.

О беременности Ильюхиной стало известно в ноябре 2022 года. На протяжении всего срока актриса делилась подробностями в своем профиле, рассказывая о токсикозе и проблемах со сном: девушка засыпала при любой возможности, будь она дома, с ресторане, в машине или на прогулке.

Актриса Мария Ильюхина впервые стала мамой в 19 летАктриса Мария Ильюхина впервые стала мамой в 19 лет. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Супруг актрисы, Алексей Шаров, поддерживал ее и с радостью согласился на партнерские роды. Имя и пол новорожденного малыша супруги пока не раскрывают.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время беременности Ильюхина похудела на пять килограммов из-за токсикоза.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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