«Оскар» за лучшую короткометражку получили создатели «Прощания по-ирландски»
Один из актеров ленты, получившей премию Американской киноакадемии в 2023 году, оказался работником кофейни.
Фото: Кадр из к/ф «Прощание по-ирландски», реж. Том Беркли, Росс Уайт, 2022 г.
Ирландцы плотно взялись за «Оскара» в 2023 году — стали претендентами на золотую статуэтку во многих категориях премии Американской киноакадемии. И уже появились первые победители. Лента «Прощание по-ирландски» режиссеров Тома Беркли, Росса Уайта выиграла в категории «Лучший короткометражный фильм». Это черная комедия о двух братьях, которых свела вместе смерть матери.
Стоит отметить, единственной широко узнаваемой звездой картины стала Мишель Фейрли (Кейтилин Старк из «Игры престолов». — Прим. ред.), неоднократно принимавшая участия в съемках голливудского кино. Остальные лица многие любители кино, еще не смотревшие «Прощание по-ирландски», возможно увидят впервые. Одно из этих лиц — Джеймс Мартин.
Исполнитель одной из главных ролей короткометражки оказался работником кофейни и поваром в итальянском ресторане. Актер с синдромом Дауна живет в Белфасте со своими родителями. В день вручения премии «Оскар» ему исполняется 31 год. Работу в кофейне парень не оставил, даже узнав о номинации, потому что гордится ею.
После церемонии Джейми Мартин мечтает отпраздновать победу с номинированным на премию земляком Колином Фарреллом («Банши Инишерина») и своим кумиром Робертом Де Ниро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных фильмах 95-й премии «Оскар».
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