Названы главные фильмы премии «Оскар» 2023 года

Американская киноакадемия огласила список фильмов-претендентов на «Оскар» 2023 года. В их числе картина Стивена Спилберга, в которой он рассказал историю своего детства и первые шаги в большое кино. Она называется «Фабельманы». Критики настойчиво рекомендуют обратить внимание на работу Мишель Йео в фильме «Все, везде и сразу» о женщине, обнаружившей в себе способность путешествовать по параллельным мирам.

Настоящим триумфом, скорее даже триумфальным возвращением в индустрию для актера Брендана Фрейзера стала картина «Кит». Артист сыграл мужчину, страдающего ожирением. Главный герой ищет мира в отношениях с дочерью, борется с медленным, но упорным угасанием собственной жизни.

Лента «Все, везде и сразу» представлена сразу в 11 категориях. Следом в списке значяатся «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» — по девять номинаций. Они претендуют на премию в девяти категориях. На «Лучший фильм» претендуют «Аватар: Путь воды», «Фабельманы», «Элвис», «Говорят женщины», «Треугольник печали», «Тар», «Топ Ган: Мэверик».

За статуэтку в категории «Лучшая женская роль» поборются актрисы Кейт Бланшетт («Тар»), сыгравшая Мэрилин Монро Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Все везде и сразу»). «Лучшая мужская роль» разыгрывается между Остином Батлером («Элвис»), Колином Фарреллом («Банши Инишерина»), Бренданом Фрейзером («Кит»), Полом Мескалом («Солнце мое») и Биллом Найи («Жить»).

Пройдет 95-я церемония вручения премии «Оскар» в Голливуде 13 марта в 03:00 по московскому времени, трансляцию организует телеканал ABC News. Знаменитый комик и телеведущий Джимми Киммел назначен конферансье — в третий раз за свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Энди Серкис может вновь вернуться к роли Голлума во «Властелине колец».