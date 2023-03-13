Вакцина от аллергии: российские ученые создали препарат для борьбы с поллинозом

Новейшие разработки российских ученых на службе отечественной медицины. В институте иммунологии в Москве создали вакцину, которая поможет бороться с сезонной аллергией. Каждую весну этим недугом страдает огромное количество людей.

В чем преимущества нового препарата по сравнению с западными аналогами, и за сколько приемов лекарства можно будет побороть аллергию — все выяснил Василий Михеев.

Этот гул и дыхание — через ингалятор для Лувсана как — как первая весенняя ласточка, предвестник ежегодных приступов аллергии на пыльцу берез. Начались они сразу после переезда из Калмыкии в Подмосковье.

«Отек глаз, зуд глаз. Он начал жаловаться на то, что ему что-то в глазках мешает, режет. Я думала, ну, как обычно, дети в песочнице играли, что-то попало, пойдем-промоем. А потом, когда у него глаза так отекли, что он уже не мог их раскрывать», — рассказала Баирна Синглеева, мама Лувсана.

Первый приступ снимали уколами и капельницами. И последние 8 лет — как только на улице становиться чуть теплее — в карманы мальчику кладут антигистаминные таблетки. Если они не помогают — тогда ингалятор. Иногда и он бесполезен.

«Был приступ. Начинал очень сильно кашлять, прям не переставая. Меня забрали в больницу и дальше лечили», — рассказал Лувсан Синглеев.

Аллергией, подобно Лувсану, в России страдает каждый пятый — по данным ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. Немного легче, но все равно болезненно переносят период цветения — больше половины населения. Для них последние пять лет ученые на президентский грант создали вакцину. Она работает быстрее и эффективнее, чем общепринятые методы борьбы.

«При использовании этой вакцины у человека начинает вырабатываться иммуноглобулины Джи. И при попадании аллергена в организм, иммунная система отвечает условно правильно», — Валерий Смирнов, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий лабораторией фармакологии и фармацевтической разработки института иммунологии ФМБА России.

Иными словами вакцина, не провоцируя негативной реакции организма на аллерген, стимулирует выработку эффективного вида белка в крови для борьбы с ним, чтобы вызвать иммунный ответ. А это значит, что все вспомогательные средства — скоро могут уйти в прошлое.

Медицинские маски, ставшие одним из символов недавней пандемии коронавируса, для аллергиков со стажем, вообще-то предмет не просто знакомый, но и обязательный к ношению, особенно в период цветения. Поэтому, когда все остальные, щурясь от яркого апрельского солнышка, надевают солнцезащитные очки. Аллергики вынуждены вместо них надевать медицинскую маску. Без нее велик риск задохнуться. Поэтому, ученые обещают, что аллергики совсем скоро могут сменить это на это, как только вакцина пройдет клинические испытания. Вот это можно будет смело заменить вот на это. Новый препарат должен заменить дорогие импортные лекарства.

Врачи-аллергологи поддерживают отечественную разработку, и очень надеются на ее быстродействие — это позволит отечественному препарату быть выше на голову импортных аналогов.

«Раньше было, что противоаллергическая вакцинация нужно было проводить несколько сезонов. Что в инъекциях, что в таблетках. Нужно было проводить не меньше трех сезонов, то есть повторять три года. Как сейчас будет с этой вакциной? Если это удастся за один цикл вакцинации побороть аллергию — ну это будет просто замечательно», — рассказал Владимир Болибок, врач-аллерголог-иммунолог.

Клинические исследования препарата, то есть проверка его на людях, начнутся совсем скоро, говорят разработчики. Планируется, что, его можно будет купить в аптеке по направлению лечащего врача. И самое главное, курс рассчитан на 5-6 приемов лекарства, вместо 30, как сейчас.