Моська оборзела вконец? Зачем Киев «лает» на Вашингтон, и чем это закончится

Американские СМИ сообщают, что «дружба» Украины и США против России дала трещину, которая ширится и углубляется с каждым днем.

О возникших разногласиях и «точках напряженности» между Украиной и США накануне сообщило авторитетное издание Politico со ссылкой на инсайдеров в американской администрации. Чем может быть вызван разлад в отношениях «друзей», и во что он в итоге выльется, 5-tv.ru выяснил у российских экспертов.

Киев хочет втянуть США и НАТО в третью мировую войну

Противоречия между Украиной и США объясняются тем, что Киев все настойчивее пытается втянуть западных покровителей в прямой конфликт с Россией. В США же этого очень боятся и поэтому постоянно «осаживают» Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Киевский режим понимает, что его ресурсы истощены, военная промышленность ликвидирована, потери колоссальные и воевать никто не хочет. Они понимают, что до конца этого года еще как-то выдержат, но следующий год вне зависимости от экономической помощи со стороны США и ЕС они, как государство, функционировать не смогут. Поэтому ставка сейчас делается на то, чтобы всеми путями затянуть страны НАТО в военный конфликт», — пояснил эксперт.

В свою очередь американцы боятся, что Россия в случае прямого участия в конфликте НАТО применит ядерное оружие. Однако в то же время они всеми силами подогревают вооруженное противостояние.

По словам Кнутова, задача Украины, США и НАТО на сегодня заключается в том, чтобы собрать все имеющиеся резервы, оружие и боеприпасы и провести «победоносную» весенне-летнюю кампанию украинских войск с целью выхода на рубежи 24 февраля прошлого года либо вовсе на границы 1991 года. При этом все понимают, что на второе такое наступление сил ни у США, ни у НАТО, ни у Украины уже не будет, подчеркнул Кнутов.

Он добавил, что фактически НАТО и так уже участвует в боях на Украине в виде подразделений польской регулярной армии, «замаскированных» под добровольцев. По данным эксперта, против российских войск в зоне спецоперации воюют не менее десяти тысяч польских военнослужащих в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем в основном это спецназ, наиболее подготовленные польские части.

«Практически по всей линии соприкосновения от Артемовска до Угледара слышна польская речь. То есть поляки уже втянуты, им осталось только легализоваться. Но это означает фактически пятую статью (статья 5 устава НАТО — Прим. ред.) со всеми вытекающими последствиями, то есть вероятностью начала третьей мировой войны», — отметил Кнутов.

США «кинут» Зеленского, как до этого Саакашвили

Политолог и журналист Юрий Светов, со своей стороны, считает, что ни о каком разногласии между Украиной и США не может идти речи, потому что киевский режим не является субъектом и полностью зависит от американских кураторов.

«Мне кажется, что это просто чушь. <…> Ну как Украина может конфликтовать с США, если боевые действия ведутся с помощью систем целеуказания и наведения, принадлежащих американцам?! Если даже на функционирование системы власти, на выплату зарплат и то им дают деньги США! Страна получила от американцев за год 110 миллиардов долларов! Какие могут быть разногласия?!» — заявил эксперт.



www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; Reuters; 5-tv.ru

По мнению Светова, публикации о якобы противоречиях между Украиной и США отражают лишь внутренние американские проблемы, а именно споры республиканцев и демократов по поводу дальнейшей поддержки киевского режима. Причем речь не идет о том, чтобы завершить конфликт на Украине — республиканцы лишь требуют, чтобы процесс выделения Киеву денег был более прозрачным, отметил политолог.

Светов напомнил, что американцы никогда ни с кем не считаются, а руководствуются лишь соображениями собственной выгоды. Поэтому недовольство Киева в каких-то вопросах ими даже не рассматривается.

«Они ушли из Вьетнама, Афганистана, не спрашивая. Решили — и ушли. И так же будет на Украине, откуда они уйдут, бросив Зеленского. Где их верный союзник Саакашвили (экс-президент Грузии — Прим. ред.), который в 2008 году развязал войну с Россией? В тюрьме сидит», — подчеркнул Светов.

Он отметил, что во всех конфликтах США, прежде всего, считают доходы и затраты. Поэтому, когда они сочтут, что расходы на Украину превышают выгоду, которую они получают, они сразу уйдут. Однако момент этот еще не настал, уверен политолог.

«Сейчас они считают, что всего за 10% своего бюджета ослабляют Россию. Кроме того, в этом конфликте истреблено все оружие Советского Союза, которое было в Европе, и теперь европейские страны будут перевооружаться за счет американского ВПК. Наконец, США выдавили российский газ с европейского рынка и заняли это место сами. Вот то, что они получают от этого конфликта. Как только окажется, что из него больше ничего не выжмешь, они его закончат для себя», — заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Politico вышло с публикацией о нарастающих разногласиях Вашингтона и Киева. Их причинами названы диверсия на «Северных потоках», «изматывающая оборона стратегически неважного» Артемовска (Бахмута) и планы Киева по захвату Крыма.