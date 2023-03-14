Человек, согласившийся на обезболивание у врача, должен знать важную информацию, чтобы минимизировать риски.

Наркоз может обернуться для пациента летальным исходом даже при обычном лечении зуба. Речь идет об ингаляционной анестезии, на фоне которой у некоторых развивается злокачественная гипертермия. Кто в зоне риска и почему, рассказал врач анестезиолог-реаниматолог стоматологического центра «Стволыгин» Бахтиер Эргашев.

В интервью изданию «Страсти», он подчеркнул, что критическая реакция на лекарство может объясняться наследственностью. Оказывается, у кого-то из родственников когда-то давно начал мутировать один из генов. Все это богатство в меняющемся состоянии передавалось из поколения в поколение и однажды кому-то не повезло после визита к врачу — начались осложнения в виде злокачественной гипертермии. Так организм реагирует на препараты, применяемые для ингаляционного наркоза.

При этом, отметил эксперт, не у всех все заканчивается летальным исходом. Формы бывают разные — абортивная и облегченная. Самое страшное, когда реакция молниеносная — температура тела резко повышается до максимальной отметки, дыхание и сердцебиение учащаются, а мышцы становятся скованными.

Помочь пациенту при такой ситуации хоть и не просто, но можно. Так называемое «противоядие» — препарат-антидот. Он уже год как зарегистрирован в России и опытные специалисты его успешно применяют. Но, к сожалению, не все — многие просто элементарно не в курсе о том, что есть такой препарат. И в этом главная проблема, считает врач.

Поэтому информированность — лучший способ обезопасить себя или ребенка от возможных последствий. Нет препарата у доктора — идите к другому. Или — найдите лекарство своими силами. Еще один вариант минимизировать риски — сдать специальные тесты.

«Если вы можете самостоятельно достать антидот — сделайте это. Если нет — не мешайте врачам искать его по своим каналам. Сотрудники клиники сделают все возможное, чтобы „вытащить“ самого безнадежного пациента», — заключил врач.

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