Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19
Еженедельное количество смертей из-за коронавирусной инфекции стало значительно ниже.
Фото: www.globallookpress.com / CÃ©Sar Ortiz
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о своей уверенности в том, что в 2023 году завершится пандемия COVID-19.
«Сейчас мы, безусловно, находимся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии», — высказался Гебрейесус.
Также руководитель международной организации обратил внимание на то, что 11 марта исполнилось три года с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения впервые охарактеризовала вспышку COVID-19 как «пандемию».
Ранее 5-tv.ru писал, что вирусолог рассказал о судьбе COVID и оценил заболеваемость в России.
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