Доступный продукт: как квашенная капуста помогает укрепить иммунитет весной

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Диетолог Манило: Квашенная капуста по содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны

Доступный продукт: как квашенная капуста помогает укрепить иммунитет весной

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Квашенная капуста — отличный продукт при авитаминозе. Действительно ли она полезнее, чем фрукты и овощи?

В демисезонный период иммунитет зачастую дает сбой, поэтому многие люди для профилактики авитаминоза начинают употреблять побольше фруктов и овощей. Почему это не всегда это приносит ощутимую пользу организму изданию Газета.ру объяснила гастроэнтеролог, гепатолог и диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило.

По мнению эксперта, весной от фруктов и овощей старого урожая желательно отказаться, потому что они, как правило, теряют свои полезные свойства.

«Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма», — предупредила врач.

Так, весной гастроэнтеролог советует обратить внимание на квашенную капусту, который содержит много витамина С и других полезных элементов. К тому же, приобрести его легко в любом магазине.

«Это доступный продукт, который по содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны. Добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С», — объяснила Манило.

Диетолог добавила, что в квашенной капусте также присутствуют важные для поддержания микрофлоры кишечника бактерии.

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