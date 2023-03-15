🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 15 марта. Убывающая Луна в Стрельце призывает представителей всех знаков зодиака устроить себе небольшой отдых среди недели, провести время с близкими, заняться любимым делом или просто уделить время себе.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 марта

♈ Овны

Иногда представители этих знаков зодиака слишком нерешительны. Овны, вы все время думаете о последствиях, поэтому боитесь жить так, как хочется. Позвольте себе рисковать, иначе никогда не сдвинетесь с места. Сейчас самое благоприятное время для реализации задуманного, не упустите удачный шанс.

Космический совет: пора взглянуть своим страхам в лицо.

♉ Тельцы

При каждом новом знакомстве Тельцы стараются показать лучшую версию себя, в общении с людьми вы никогда не показываете свою настоящую сторону. Откуда такая неуверенность? Вечные маски только утомляют вас, а окружающие чувствуют обман и недоверие. Позвольте себе быть собой и мир обернется с новой стороны.

Космический совет: хватит прятаться от самих себя.

♊ Близнецы

Лень, апатия и нежелание что-то менять. Эти ощущения не покидают вас ни на минуту. Сейчас вы понимаете, что поддались течению жизни, но река событий уносит вас на дно. Еще немного, и вы ощутите жесткие подводные камни своего сознания. Стоит срочно выходить из «кислого» состояния, уделите время хобби, прогуляйтесь с друзьями, сходите в кино или оторвитесь на вечеринке.

Космический совет: пришло время обновления, жизненная пауза затянулась.

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♋ Раки

Последняя неделя оказалась очень напряженной. Или вы срочно решили спасти свое финансовое состояние от неминуемой беды, или оказались на работе самым незаменимым. В любом случае, работа отнимает большую часть жизни и это неправильно. Звезды рекомендуют взять небольшой отпуск, ненадолго забыть о карьере и уделить время себе.

Космический совет: всех денег не заработаешь, дайте себе отдохнуть.

♌ Львы

Иногда представители этого знака зодиака слишком инфантильны. Каждый раз, когда перед вами встает задача, вы забиваетесь в угол и принимаете позицию «не хочу, не буду». Увы, от трудностей не убежишь. Придется стиснуть зубы и звать на помощь взрослую и ответственную версию себя. Вы обязательно справитесь с настигшими неудачами.

Космический совет: никто не будет решать проблемы за вас, соберитесь.

♍ Девы

Девы чувствуют страх и беспокойство, вы постоянно ждете очередной «подлянки» от жизни. Однако все сложности вы вызываете сами, когда настраиваетесь на негатив. Иногда нужно отпустить заботы и просто наслаждаться жизнью. Оглянитесь вокруг и обязательно найдете что-то прекрасное.

Космический совет: хватит тревожиться по пустякам.

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♎ Весы

В последнее время представители воздушной стихии никому не доверяют. В каждом слове вы ищите обман, кажется, что даже у родных людей кроятся недобрые намерения. Эта подозрительность обусловлена страхом быть отвергнутым. Проще быть холодным и бесчувственным, чем столкнуться с предательством.

Космический совет: не стоит сомневаться в близких, проблема в вас самих.

♏ Скорпионы

Каждый раз, когда Скорпионы пытаются сконцентрироваться — им что-то мешает. Вы хотите всего и сразу, но не готовы прилагать усилия для результата. Вот и получается, что все начатые дела бросаете незаконченными. Такими темпами еще долго придется топтаться на месте. Пора решить, что нужно вам на самом деле и что стоит потраченного времени.

Космический совет: наведите порядок в голове, вы запутались в собственных мыслях.

♐ Стрельцы

Главный закон этого знака зодиака — Стрелец всегда прав. Прямо-таки всегда? Может, именно поэтому возникает много конфликтов с окружающими. Нельзя постоянно спорить, пора научиться слушать собеседников и смотреть на ситуацию под разными углами. Только в этом случае вы сможете достичь гармонии с собой.

Космический совет: научитесь признавать свои ошибки.

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♑ Козероги

Козерогам так нравится быть в центре внимания, слушать лестные комплименты и пользоваться своей сексуальностью. Откуда такое отчаянное желание всем нравится? Вы сами от этого несчастны. Постоянные драмы, интриги и расследования приукрашают жизнь, но также утомляют: как вас, так и остальных участников «спектакля».

Космический совет: вам улыбается удача, не упустите свой шанс.

♒ Водолеи

У представителей этого знака зодиака случился настоящий прорыв. Речь идет о долгожданном повышении или свалившемся наследстве от дальнего родственника. Вероятно, событие связано не с финансами: одинокие Водолеи могут встретить любовь всей жизни, а чье сердце уже занято — узнать о пополнении в семействе.

Космический совет: вы слишком добры, научитесь отказывать людям.

♊ Рыбы

О доброжелательности Рыб уже давно ходят легенды. Даже среди ночи они готовы проснуться и понестись на помощь товарищу. Вы так привыкли решать чужие проблемы, что напрочь забыли о своих. Может, так оно и планировалось? Придется вспомнить и о личных интересах, чтобы не стать второстепенным персонажем собственной сказки.

Космический совет: будьте настойчивы и упорны в поиске решения главной проблемы.

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