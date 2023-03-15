Животная страсть: зачем любовники кусаются во время секса и нормально ли это

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 816

Психолог Паустовская объяснила укусы в постели нормальным желанием получить удовольствие

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE Bilderbox; 5-tv.ru

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Некоторые пары готовы на смелые эксперименты. Но чем это может быть чревато?

Новые ощущения — клад для любовников. Ради этого партнеры готовы на самые смелые эксперименты в постели, у некоторых доходит даже до кровавых укусов. Но нормально ли опускаться до животных инстинктов в момент близости и в чем здесь удовольствие? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила семейный клинический психолог Инна Паустовская.

Эксперт подчеркнула, что секс часто граничит с агрессий — одно совмещается с другим даже между самыми крепкими парами.

«В принципе, агрессия — это энергия. И когда речь идет об интимной близости, то доля агрессии, как направленной энергии, здесь тоже присутствует. Укусы чаще всего — проявление неких неконтролируемых эмоций», — отметила она.

При этом добавила, что партнеры чаще всего травмируют друг друга во время секса бессознательно. Страсть настолько берет верх над разумом, что о постельном этикете никто не думает. Однако не стоит забывать о том, что хорошо для одного, может быть плохо для другого. И тут важно не переходить грани.

«Многие действительно это делают бессознательно, для того чтобы пометить человека, но многим не нравится наличие синяков на своем теле. <…> Здесь важный момент — уважение к партнеру и доставление удовольствий друг другу. Мы, в отличие от животных, действуем не только инстинктами и можем контролировать много процессов. Поэтому, если партнеру не нравится и он открыто говорит об этом, все-таки этот момент важно учитывать», — считает психолог.

Другое дело, когда желание обоюдное: один кусает и получает удовольствие, другой — терпит боль и одновременно наслаждается процессом. Все это так же нормально, как и другие проявления близости, уверяет собеседница.

«Это абсолютно нормально. Точно так же, как и разные ощущения, которые получают люди в момент близости: поглаживания, похлопывания, покусывания. Это то, что дает разный спектр ощущений. Если это нравится партнерам, то пожалуйста», — заключила она.

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