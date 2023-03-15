Монахам из Киево-Печерской лавры предложили перейти к раскольникам

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Киевские власти предъявили ультиматум служителям. Что будет с теми, кто откажется выполнять требования?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Киевские власти предъявили ультиматум монахам Киево-Печерской лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что рядовые послушники смогут остаться в обители при условии перехода из канонической православной церкви под крыло отколовшейся церкви Украины. В противном случае инокам придется покинуть монастырь.

Тех, кто откажется это сделать добровольно выдворят силой. Причем, этот ультиматум не касается наместника и других руководителей лавры. Они должны будут уйти в любом случае. На это заявление отреагировал российский МИД. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Киев уже не скрывает преступный характер своей политики против верующих.

«Прямым текстом без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — отреагировала на ситуацию Мария Захарова.

Ранее в ходе проверки в Киево-Печерской лавре якобы нашли нарушения, поэтому украинский Минкульт решил досрочно разорвать договор аренды со священнослужителями. Им предписано покинуть обитель до 29 марта. МИД ПФ уже направил послания в ООН и другие международные организации с требованием остановить притеснения Канонической православной церкви на Украине.

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