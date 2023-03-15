Всего в районах за минувшие сутки были ликвидированы 75 боевиков киевского режима.

Российские военные нанесли поражение противнику на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил во время брифинга.

По его словам, успехов удалось добиться благодаря работе оперативно-тактической и армейской авиации российской стороны. По позициям ВСУ также работал огонь артиллерии группировки войск «Восток».

«Нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой народной республики и Щербаки Запорожской области», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В Минобороны отметили, что за минувшие сутки личный состав ВСУ понес потери на двух направлениях. Российские военные ликвидировали 75 боевиков киевского режима на южно-донецком и запорожском направлениях.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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