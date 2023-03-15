Блогера-сыроеда Лютого задержали после смерти его месячного сына от истощения

Известного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга Максима Лютого задержали на десять суток после того, как его новорожденный сын умер от истощения в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Да, действительно, на десять суток за административное правонарушение», — передало агентство комментарий пресс-службы ведомства.

По данным местного издания 93.RU, причиной задержания стало неповиновение полиции.

О смерти месячного ребенка Максима Лютого от истощения и пневмонии стало известно 14 марта. Блогер рассказал, что сын болел несколько дней. Его состояние резко ухудшилось 8 марта: усложнилось дыхание, начались хрипы, младенец стал задыхаться. Только тогда родители повезли сына в больницу, но тот скончался в пути.

Позже выяснилось, что малыш появился на свет 11 февраля в домашних условиях. Родители не стали регистрировать новорожденного в органах ЗАГС. То есть врачи ни разу не осматривали младенца. СМИ писали, что после рождения родители пытались перевести ребенка на праноедение — питание энергией солнца, при котором якобы не нужна пища и вода.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас точную причину смерти устанавливают эксперты, проводится судебная медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, чем известен блогер-сыроед Максим Лютый.