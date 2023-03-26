Убили, зарезали, упал под поезд: Владислав Ветров о своих киношных смертях

Актер Владислав Ветров умер в кино больше 70 раз. Об этом артист сообщил на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

По признанию Ветрова, он не верит в потустороннюю силу и не считает себя суеверным человеком. К тому же его герои не раз умирали на съемочной площадке. Актер уверен, что киношные смерти никак не отразятся на его реальной жизни.

«Без сотни фильмов 70 смертей: убили, зарезали, упал под поезд», — вспоминает актер.

Владислав Ветров, наоборот, гордится своими работами и в шутку называет себя даже «профессиональным трупом».

Ранее 5-tv.ru писал, что Владислав Ветров снялся в эротической драме с Яном Цапником и Александром Петровым.