Убили, зарезали, упал под поезд: Владислав Ветров о своих киношных смертях
У актера нет предрассудков и предубеждений.
Фото, видео: 5-tv.ru
Актер Владислав Ветров умер в кино больше 70 раз. Об этом артист сообщил на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».
По признанию Ветрова, он не верит в потустороннюю силу и не считает себя суеверным человеком. К тому же его герои не раз умирали на съемочной площадке. Актер уверен, что киношные смерти никак не отразятся на его реальной жизни.
«Без сотни фильмов 70 смертей: убили, зарезали, упал под поезд», — вспоминает актер.
Владислав Ветров, наоборот, гордится своими работами и в шутку называет себя даже «профессиональным трупом».
Ранее 5-tv.ru писал, что Владислав Ветров снялся в эротической драме с Яном Цапником и Александром Петровым.
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