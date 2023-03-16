Пролежала неделю: в Подмосковье расследуют загадочную смерть стюардессы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 295

Стюардессу из Химок нашли дома спустя семь дней после смерти

Пролежала неделю: в Подмосковье расследуют загадочную смерть стюардессы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Квартира погибшей не была заперта.

В полицию Подмосковья поступило сообщение об обнаружении трупа. Тело 28-летней стюардессы было найдено в съемной квартире. Отмечается, что с даты смерти прошло семь дней.

Представители правоохранительных органов провели осмотр на месте происшествия. Труп девушки был найден в ванной комнате, обстоятельства произошедшего неизвестны. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

Как выяснилось позднее, труп обнаружила коллега покойной, вместе они работали в одной из известных авиакомпаний. Женщина без труда зашла в квартиру погибшей, так как дверь не была закрыта на ключ.

Известно, что стюардесса проживала одна, личность владельца жилплощади устанавливается. Предсмертных записок при трупе найдено не было. Тело направлено в морг.

Ранее 5-tv.ru писал, что мертвого младенца нашли в чемодане после нескольких месяцев мучений голодовкой.

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Пролежала неделю: в Подмосковье расследуют загадочную смерть стюардессы

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