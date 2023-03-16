Пять человек погибли, еще шесть пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье

Срочные сообщения сейчас приходят из подмосковной Каширы. Там произошла страшная авария.

Столкнулись три легковых автомобиля. Пять человек погибли, шестеро пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и медики.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя машинами», — говорится в официальном заявлении на сайте ГУ МВД РФ.

Детали трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии.