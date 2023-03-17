«Похудею ради богатого мужика»: Мария Голубкина рассказала о будущем муже

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Мария Голубкина планирует выйти замуж только за обеспеченного мужчину

«Похудею ради богатого мужика»: Мария Голубкина рассказала о будущем муже

Фото: Почуев Михаил / ТАСС

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Артистка считает, что на косметологов и диеты нужно слишком много денег.

Российская актриса Мария Голубкина рассказала в интервью Валерии Гай Германике, что хочет выйти замуж за богатого мужчину.

По ее словам, ради мужчины с большим кошельком она даже готова похудеть, несмотря на то, что не особо планировала менять свою внешность.

«Если я выйду замуж за богатого мужика, я похудею. Потрачу все его деньги на косметологов и так далее. В 50 лет женская красота — это вопрос только денег и их количества», — заявила артистка.

Голубкина искренне считает, что в ее возрасте (а ей 50 лет), совсем нормально быть полной женщиной. По ее словам, это даже «естественно». Плюс, она не особо увлекается омоложением. Единственное, что она делает ради своей красоты — чистит зубы и моется.

Напомним, Голубкина развелась с единственным мужем Николаем Фоменко еще в 2008 году. После тринадцати лет совместной жизни и рождения двоих детей они разошлись из-за взаимных измен. Более того, клятву верности первой нарушила сама актриса.

Сегодня бывшие супруги практически не общаются друг с другом. Во многих последних интервью Голубкина говорила, что пока не видит себя в роли жены.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Мария Голубкина до сих пор не вышла замуж.

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