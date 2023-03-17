Названа дата визита Си Цзиньпина в Россию

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Полина Долгова
Полина Долгова 71

Названа дата визита Си Цзиньпина в Россию

Названа дата визита Си Цзиньпина в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Li Gang

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Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером КНР уже в ближайшие дни.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20–22 марта с государственным визитом посетит Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров главы стран обсудят вопросы дальнейшего развития отношений полнофункционального партнерства и стратегического взаимодействия между странами.

По итогам переговоров состоится подписание нескольких важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.

Прежде министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности. Он говорил о том, что военно-техническое партнерство России и КНР будет укрепляться и вносить большой вклад в развитие российско-китайских отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин может провести встречу с Зеленским после визита в Россию.

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