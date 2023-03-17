В Москве задержали рецидивиста с оружием

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 108

МВД сообщило о задержании вооруженного рецидивиста в Москве

В Москве задержали рецидивиста с оружием

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Правоохранителям удалось быстро обезвредить мужчину.

Полицейские задержали в Москве вооруженного рецидивиста. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам.

По последним данным, пострадавших нет. Происшествие произошло на юго-востоке столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пенсионер-рецидивист жестоко убил и расчленил соцработницу в Приморском крае.

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