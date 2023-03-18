В Москве нашли мертвым главного режиссера конкурса «Мисс Россия»

Главного режиссера конкурса «Мисс Россия» и российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia Николая Затылкина нашли мертвым на северо-западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство REGNUM.

Тревогу забила 47-летняя жена Николая Затылкина. Утром 16 марта она обратилась в полицию, рассказав, что супруг два дня не выходит на связь. Искать его полицейские поехали по возможным адресам пребывания. В одном из них нашли тело.

«Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник агентства.

Николай Затылкин был хорошо известен в мире моды. Он основал организацию Zatylkin Fashion Team, которая устраивала в России крупные модные показы. С компанией сотрудничали Nike, Escada, Mango и другие бренды. Кроме этого, Николай продюсировал и режиссировал Mercedes-Benz Fashion Week Russia и конкурс красоты «Мисс Россия». Телезрители могли видеть Затылкина в одном из реалити-шоу о моде — он учил его участниц дефилировать.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности внезапной смерти молодого журналиста Александра Нечаева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.