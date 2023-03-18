Сексолог Евгений Кульгавчук отметил, что само желание унизить другого, чтобы возвыситься, говорит об изначально неправильной базовой настройке, родом из детства.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, почему некоторые позволяют себе критику в адрес других. О каких личностных проблемах говорит такое поведение хейтеров, и как оно им портит жизнь.

Эксперт отмечает, что счастливым людям писать токсичные комментарии просто неинтересно. Токсичность говорит, как правило, о внутреннем неблагополучии комментатора.

«Пчела видит цветы, а муха — грязь», — говорит Кульгавчук.

Кульгавчук говорит, что критика от таких людей часто бывает необъективна. И, прежде чем расстраиваться, в таких случаях, нужно вспомнить фразу: «А судьи кто?».

Если мужчины критикуют женщину, то зачастую их когда-то обидела дама, и это своего рода месть противоположному полу. Ирония судьбы в том, что такое мышление блокирует счастье самого хейтера. И это, на самом деле, служит наказанием для них самих, но злопыхатели понимают это не сразу, а тогда, когда у них начинают не складываться отношения.

«На эту тему есть хорошая фраза Аристотеля, которая мне очень нравится: «Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем», — говорит Евгений Кульгавчук.

Поэтому критика для идущих вперед — неизбежна. Это — цена успеха. Всегда найдутся недовольные, поэтому относиться к критике можно, как к совету. Они бывают толковые и бестолковые. А за путный совет можно поблагодарить даже врага. Ведь он невольно дал шанс стать лучше. Однако сексолог подчеркивает, что важно, чтобы критика не останавливала в движении вперед.

Врач дал совет, как бороться с внутренним неблагополучием. Можно задуматься о том, что свой внутренний мир гораздо важнее, и нужно уметь радоваться жизни, и чужим успехам, ведь мир прекрасен и удивителен.

«Важно уметь не сравнивать себя с другими, ведь мы все уникальны», — утверждает эксперт.

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Само желание унизить другого, чтобы возвыситься, говорит об изначально неправильной базовой настройке, родом порой из детства. Эксперт считает, что у некоторых людей уходят годы жизни на не экологичное мышление: сравнения, соревнования, унижения.

«Поэтому можно продолжить жить, как муха, а можно подумать, как стать пчелой. Никогда не поздно менять вкусы и свою жизнь. Оно того стоит. Поскольку мир от этого станет лучше, чище и светлее», — заключает Кульгавчук.

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