«Пчела видит цветы, а муха — грязь»: как критика портит жизнь самого хейтера
Сексолог Кульгавчук: счастливым людям писать токсичные комментарии неинтересно
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Сексолог Евгений Кульгавчук отметил, что само желание унизить другого, чтобы возвыситься, говорит об изначально неправильной базовой настройке, родом из детства.
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, почему некоторые позволяют себе критику в адрес других. О каких личностных проблемах говорит такое поведение хейтеров, и как оно им портит жизнь.
Эксперт отмечает, что счастливым людям писать токсичные комментарии просто неинтересно. Токсичность говорит, как правило, о внутреннем неблагополучии комментатора.
«Пчела видит цветы, а муха — грязь», — говорит Кульгавчук.
Кульгавчук говорит, что критика от таких людей часто бывает необъективна. И, прежде чем расстраиваться, в таких случаях, нужно вспомнить фразу: «А судьи кто?».
Если мужчины критикуют женщину, то зачастую их когда-то обидела дама, и это своего рода месть противоположному полу. Ирония судьбы в том, что такое мышление блокирует счастье самого хейтера. И это, на самом деле, служит наказанием для них самих, но злопыхатели понимают это не сразу, а тогда, когда у них начинают не складываться отношения.
«На эту тему есть хорошая фраза Аристотеля, которая мне очень нравится: «Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем», — говорит Евгений Кульгавчук.
Поэтому критика для идущих вперед — неизбежна. Это — цена успеха. Всегда найдутся недовольные, поэтому относиться к критике можно, как к совету. Они бывают толковые и бестолковые. А за путный совет можно поблагодарить даже врага. Ведь он невольно дал шанс стать лучше. Однако сексолог подчеркивает, что важно, чтобы критика не останавливала в движении вперед.
Врач дал совет, как бороться с внутренним неблагополучием. Можно задуматься о том, что свой внутренний мир гораздо важнее, и нужно уметь радоваться жизни, и чужим успехам, ведь мир прекрасен и удивителен.
«Важно уметь не сравнивать себя с другими, ведь мы все уникальны», — утверждает эксперт.
Само желание унизить другого, чтобы возвыситься, говорит об изначально неправильной базовой настройке, родом порой из детства. Эксперт считает, что у некоторых людей уходят годы жизни на не экологичное мышление: сравнения, соревнования, унижения.
«Поэтому можно продолжить жить, как муха, а можно подумать, как стать пчелой. Никогда не поздно менять вкусы и свою жизнь. Оно того стоит. Поскольку мир от этого станет лучше, чище и светлее», — заключает Кульгавчук.
Ранее 5-tv.ru писал, что популярная участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова сталкивается с хейтерами ее внешности со стороны зрителей и подписчиков.
Читайте также
32%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?