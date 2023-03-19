Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Вице-губернатор Петербурга Потехина: причиной смерти школьницы на уроке могло стать заболевание

Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Двенадцатилетняя школьница скончалась во время физкультуры.

Предположительной причиной смерти семиклассницы из Санкт-Петербурга стало неизлечимое на сегодня генетическое заболевание. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице в соцсети.

«Предварительно, причиной гибели ребенка называют генетическое заболевание, которое медицина лечить пока не научилась», — написала она.

Потехина подчеркнула, что симптомы заболевания у девочки не проявлялись, а диагностировать его можно было только при обследовании, выходящем за рамки стандартной школьной диспансеризации.

Потехина добавила, что окончательное заключение патологоанатомической экспертизы будет готово после проведения дополнительных исследований.

Трагедия произошла 14 марта в одной из школ Петербурга. Ученица седьмого класса на уроке физкультуры почувствовала себя плохо и резко упала. Прибывшая в считанные минуты бригада скорой помощи пыталась реанимировать девочку, но безуспешно.

По факту гибели 12-летнего ребенка проводится проверка. Известно, что в медкарте ученицы была запись о проблемах с сердцем и сосудами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний ребенок захлебнулся рвотой в детском садике в центре Москвы.

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