Анастасия Волочкова поразила поклонников вертикальным шпагатом стоя

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 147

Знаменитость снова показала свой изумительный шпагат и доказала, что еще способна на многое.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих подписчиков. На этот раз звезда шоу-бизнеса выложила в своем личном блоге видео, на котором сделала вертикальный шпагат стоя.

На артистке балета был ярко-желтый обтягивающий комбинезон, которые выделял все ее формы. Поклонники Волочковой тут же начали писать ей комплименты. Они также отметили, что балерина в свои 47 лет продолжает на профессиональном уровне выполнять такие сложные элементы.

До этого Волочкова призналась, что ест холодец из копыт коровы для сохранения здоровья суставов. При этом, артистка не употребляет мясо, но ради здоровья суставов она сделала исключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла секрет своей стройности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
76.60
0.19 81.46
0.32
Весеннее равноденствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 марта

Последние новости

0:45
Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Петербурге
0:16
Как узнать свое счастливое число по дате рождения?
23:53
Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия
23:47
Пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли
23:32
Анастасия Волочкова поразила поклонников вертикальным шпагатом стоя
23:15
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским

Сейчас читают

Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия
«Доктор Смерть»: какая адская участь настигла нацистского живодера Менгеле
Отправит ли Запад свои армии на Украину? Три сценария развития событий
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео