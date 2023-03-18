Анастасия Волочкова поразила поклонников вертикальным шпагатом стоя

Балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих подписчиков. На этот раз звезда шоу-бизнеса выложила в своем личном блоге видео, на котором сделала вертикальный шпагат стоя.

На артистке балета был ярко-желтый обтягивающий комбинезон, которые выделял все ее формы. Поклонники Волочковой тут же начали писать ей комплименты. Они также отметили, что балерина в свои 47 лет продолжает на профессиональном уровне выполнять такие сложные элементы.

До этого Волочкова призналась, что ест холодец из копыт коровы для сохранения здоровья суставов. При этом, артистка не употребляет мясо, но ради здоровья суставов она сделала исключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла секрет своей стройности.

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