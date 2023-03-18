Захарова опровергла заявление Киева о продлении «зерновой сделки» на 120 дней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление украинской стороны о том, что «зерновая сделка» продлена на 120 дней, а не на 60, как ранее сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«В мире, где мужчины объявляются женщинами, а молдавский язык румынским, можно, конечно, и документы не суметь прочитать. Но все же украинская сторона через белорусских коллег была уведомлена о 60 днях, как и турецкая, а также Генсек ООН», — написала Захарова в своем Тelegram-канале.

К тексту она приложила адресованное украинской стороне уведомление российского посольства в Белоруссии о том, что Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины продляется на 60 дней, до 18 мая 2023 года.

О продлении «зерновой сделки» на два месяца вместо четырех, как прежде, 14 марта сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Однако накануне постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совбеза с предложением расширить действие «зерновой сделки» на порты Николаевской области, заявил, что соглашение по истечении срока его действия 18 марта должно быть продлено на 120 дней или на бессрочный период.

При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прямо написал в социальных сетях, что сделка якобы продлена не на 60, а на 120 дней.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что «зерновая сделка» будет продлена, однако не уточнил, на какой именно срок. То же самое прозвучало в выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в городе Чанаккале, которое транслировал в прямом эфире телеканал ТRТ. При этом другой турецкий канал Habertürk также сообщил о продлении сделки на 120 дней вместо 60.

Так называемая «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН была заключена в июле 2022 года. В ноябре ее продлили на 120 дней, до 18 марта 2023 года. После этого в ООН и в Киеве настаивали на пролонгации соглашения так же на 120 дней, однако российская сторона сочла целесообразным продлить сделку на 60 дней, поскольку та часть договора, которая касается российского сельхозэкспорта и удобрений, не выполняется.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Запада есть только два месяца на то, чтобы снять санкции с экспорта сельхозпродукции из РФ.