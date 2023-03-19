«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael
Москва неоднократно отмечала, что украинская власть много лет держала курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
Уничтожение русской литературы на Украине возмутило комментаторов YouTube. Волна возмущения окатила киевский режим после сюжета американского телеканала ABC News, которые он опубликовал на своем канале в видеохостинге.
В частности, журналисты продемонстрировали кадры, как на одной из печатных фабрик Киева уничтожают русскую классику. В списке неугодных оказались Антон Чехов и Александр Пушкин.
«Помню, как нацисты тоже жгли книги», — указал один комментатор;
«Гитлер делал так же», — поддержал другой;
«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», — возмутился третий.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что украинская власть много лет держала курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
Ранее 5-tv.ru писал, кто осудил отмену русской культуры на Западе.
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