«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 3 233

Пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине

«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Москва неоднократно отмечала, что украинская власть много лет держала курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

Уничтожение русской литературы на Украине возмутило комментаторов YouTube. Волна возмущения окатила киевский режим после сюжета американского телеканала ABC News, которые он опубликовал на своем канале в видеохостинге.

В частности, журналисты продемонстрировали кадры, как на одной из печатных фабрик Киева уничтожают русскую классику. В списке неугодных оказались Антон Чехов и Александр Пушкин.

«Помню, как нацисты тоже жгли книги», — указал один комментатор;

«Гитлер делал так же», — поддержал другой;

«Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство», — возмутился третий.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что украинская власть много лет держала курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

Ранее 5-tv.ru писал, кто осудил отмену русской культуры на Западе.

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«Гитлер делал так же»: пользователей YouTubе возмутило уничтожение русской литературы на Украине

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