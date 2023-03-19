Путин о минировавших больницы Мариуполя боевиках ВСУ: «Нормальные люди так не делали бы»

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Мариуполь отозвался о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали городские больницы. По словам президента, нормальные люди так не делали бы.

«Так называемые нацики», — подчеркнул Путин.

В рамках рабочей поездки президент осмотрел несколько объектов города, которые находятся в стадии восстановления. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подробно рассказал главе государства о ходе работ в городе и выделил одну из больниц, которую он посещал после освобождения города.

По словам Хуснуллина, ВСУ минировали все медицинские приборы и даже трупов, чтобы их не убирали. А в больнице, помимо пациентов, жили беженцы.

«В одной комнате операции, в другой больные, в третьей люди, которые там жили, и даже все медицинское оборудование было заминировано. В больнице!» — возмутился Хуснуллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские саперы разминируют поля под Мариуполем.