Десятки ловушек и фугасов: как российские саперы разминируют поля под Мариуполем

Во время отступления украинские националисты оставляют взрывчатку, в частности, натовского образца. Как российские военные обезвреживают опасные находки?

Российские саперы разминируют поля под Мариуполем. Националисты, отступая, оставили там десятки ловушек и фугасов. Специалисты действуют осторожно, но продвигаются метр за метром. Среди опасных находок в том числе взрывчатка и вооружение натовского образца, которые саперы уничтожают прямо на месте.

«Для местных жителей данная работа в целом безопасна. Поле находится на удалении. Заряды ставятся таким образом, чтобы не повредить жилую инфраструктуру, не повредить частные строения», — рассказал заместитель командира сводного отряд инженерных войск с позывным «Диктор».

По запросам местных жителей саперы также проверяют и приусадебные участки, там лежат неразорвавшиеся снаряды. За сутки только одно подразделение обезвреживает более 100 таких опасных находок.