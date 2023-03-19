Город обновляется: в Кремле раскрыли детали поездки Путина в Мариуполь

Визит главы государства в город стал первым после того, как Донецкая народная республика присоединилась к России.

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована, как и его перемещения по городу. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что это касается, в том числе, и встречи главы государства с местными жителями.

«Изначально было в планах только посещение этого жилого комплекса. Конечно, ни общения с гражданами, ни поход в гости, — этого не планировалось, это было спонтанно. <…> Также спонтанно президент поехал сам осмотрел памятник героям ВОВ, и потом парк посмотрел, который выходит на яхт-клуб, который сейчас уже возрождается», — рассказал пресс-секретарь главы РФ.

Кроме того, Путин осмотрел несколько городских объектов, находящихся в стадии восстановления. Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, реконструкцию центральной части города, где много зданий-памятников, планируется завершить в конце текущего года. Обсуждалось строительство объектов инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Визит президента в Мариуполь стал первым после того, как Донецкая народная республика присоединилась к России. Глава государства соблюдал ПДД, а его кортежа в городе не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Путин об украинских боевиках минировавших больницы Мариуполя.