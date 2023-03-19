Жители Мариуполя раскрыли подробности встречи с Путиным: «Зашел ко мне на второй этаж»

Пенсионеры Лидия и Владимир Троценко признались, что встреча с президентом стала для них неожиданностью.

Жители Мариуполя Лидия и Владимир Троценко, квартиру которых во время визита в город осмотрел Владимир Путин, раскрыли подробности встречи с президентом. Впечатлениями они поделились в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

«Нет, никто (не предупреждал. — Прим. ред.). Мы ничего не знали <…> Возле подъезда нашего люди собрались. Я говорю мужу: „Выйди! Чего ты боишься?“. А потом как глядь, а там охрана. Он бегом оделся и вышел вниз», — рассказала Лидия Троценко.

На улице пенсионер увидел Владимира Путина. Причем не только увидел, но даже пообщался с ним и пригласил в гости.

«Я оделся, быстренько вышел. Ребята говорят: „Путин“. Я говорю: „Как Путин? Он же только в Севастополе был“. А они говорят: „Он уже здесь“. Я даже не поверил. А потом он идет к нам. Мы говорим: „Подойдите к нам“. Пожалуйста, подошел. Потом я его пригласил. Он спросил: „Вы довольны квартирой?“. Говорю: „Даже очень довольны: светло, тепло, уютно. Если хотите, можно зайти посмотреть“. Он говорит: „А что, можно пойти посмотреть“. И вот зашел ко мне на второй этаж», — рассказал Владимир Троценко.

После осмотра квартиры пенсионеров президент спустился на первый этаж и зашел домой к другой паре. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше.

Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь в ночь на 19 марта. Он объехал несколько районов города за рулем автомобиля, а во время остановок разговаривал с местными жителями и оценивал ход работ по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры.

Минувшим днем, 18 марта, глава государства прибыл в Севастополь, где принял участие в мероприятиях по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. После этого он на вертолете прилетел в ДНР, пересел на автомобиль и отправился в Мариуполь.

Как сообщал 5-tv.ru, поездка Владимира Путина в Мариуполь не была спланирована. Подробности о визите ранее раскрыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.