Костенко ответила на слухи об увеличении груди: «Собой довольна»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34

Жена футболиста Тарасова ответила на слухи об увеличении груди

Костенко ответила на слухи об увеличении груди: «Собой довольна»

Фото: Instagram* / kostenko.94

Читайте нас в: Дзен Новости

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова нашла убедительное объяснение внезапному увеличению своих форм.

Модель Анастасия Костенко возмущена ажиотажем вокруг ее тела, а точнее одной его части: все чаще супруге футболиста Дмитрия Тарасова пишут фолловеры и требуют ответа, настоящая ее грудь или же она прибегала к услугам пластического хирурга. Или, может быть, звезда слегка округляет бюст в фоторедакторе перед публикацией кадров? Этим вопросом также задаются поклонники модели. Знаменитость буквально завалили нетактичными вопросами, и она решила прояснить ситуацию.

Сейчас Костенко и Тарасов отдыхают на Мальдивах и делятся снимками с пляжей. На них многодетная мама стройна и тонка, как и всегда, вот только грудь едва помещается в купальник. Как отметила сама селебрити, пластика тут ни при чем, фотошоп тоже. Просто материнство и грудное вскармливание заметно меняет тело женщины.

«Я не пойму, девчонки, зачем вы мне пишете о ней (О груди. — Прим. ред.)? Давайте вы свои комплексы оставите при себе. Я безумно собой довольна и благодарна телу за то, что оно выносило трех детей и вернулось в былые формы естественным путем», — заявила в своем блоге Костенко.

Как отметила звезда, поклонники сравнивают снимки разных периодов ее жизни. На одном из них, например, модель запечатлена через 2,5 месяца после родов. По ее словам, при активном грудном вскармливании тогда ее бюст увеличился на два размера, а вес был на десять килограммов больше обычного. И вообще, отметила Костенко,  при беременности и после нее у огромного количества женщин наблюдаются подобные перемены.

Анастасию Костенко упрекают по разным поводам с первых дней романа с Тарасовым. Многие фанаты экс-супруги спортсмена Ольги Бузовой уверены — модель вероломно увела мужа у поющей телеведущей. За пять лет брака красавица родила футболисту троих детей, в семье подрастают четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и двухлетний Алексей. Но до сих пор разговоры о Бузовой не утихают. А на подходе, по слухам, уже и вовсе четвертый наследник!

Бывшая жена Тарасова тем временем строит карьеру со рвением тигрицы. После развода она покрыла собой буквально все сферы шоу-бизнеса и стала одной из первых звезд страны. Но у славы, как выяснилось, есть темная сторона. Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова рассказала о самой большой потере, которую пережила из-за популярности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.60
0.19 81.46
0.32
Без спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 марта

Последние новости

7:30
Япония решила слить в Тихий океан воду с аварийной АЭС «Фукусима»
7:14
Российские артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении — видео
7:00
В Казахстане подводят итоги внеочередных выборов в парламент республики
6:45
Мозг блокирует радость: как негативные эмоции «крадут» счастье
6:45
Костенко ответила на слухи об увеличении груди: «Собой довольна»
6:30
Запад и КНДР зашли в ядерный тупик: детальный разбор причин скандала и его развития

Сейчас читают

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео