Костенко ответила на слухи об увеличении груди: «Собой довольна»

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова нашла убедительное объяснение внезапному увеличению своих форм.

Модель Анастасия Костенко возмущена ажиотажем вокруг ее тела, а точнее одной его части: все чаще супруге футболиста Дмитрия Тарасова пишут фолловеры и требуют ответа, настоящая ее грудь или же она прибегала к услугам пластического хирурга. Или, может быть, звезда слегка округляет бюст в фоторедакторе перед публикацией кадров? Этим вопросом также задаются поклонники модели. Знаменитость буквально завалили нетактичными вопросами, и она решила прояснить ситуацию.

Сейчас Костенко и Тарасов отдыхают на Мальдивах и делятся снимками с пляжей. На них многодетная мама стройна и тонка, как и всегда, вот только грудь едва помещается в купальник. Как отметила сама селебрити, пластика тут ни при чем, фотошоп тоже. Просто материнство и грудное вскармливание заметно меняет тело женщины.

«Я не пойму, девчонки, зачем вы мне пишете о ней (О груди. — Прим. ред.)? Давайте вы свои комплексы оставите при себе. Я безумно собой довольна и благодарна телу за то, что оно выносило трех детей и вернулось в былые формы естественным путем», — заявила в своем блоге Костенко.

Как отметила звезда, поклонники сравнивают снимки разных периодов ее жизни. На одном из них, например, модель запечатлена через 2,5 месяца после родов. По ее словам, при активном грудном вскармливании тогда ее бюст увеличился на два размера, а вес был на десять килограммов больше обычного. И вообще, отметила Костенко, при беременности и после нее у огромного количества женщин наблюдаются подобные перемены.

Анастасию Костенко упрекают по разным поводам с первых дней романа с Тарасовым. Многие фанаты экс-супруги спортсмена Ольги Бузовой уверены — модель вероломно увела мужа у поющей телеведущей. За пять лет брака красавица родила футболисту троих детей, в семье подрастают четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и двухлетний Алексей. Но до сих пор разговоры о Бузовой не утихают. А на подходе, по слухам, уже и вовсе четвертый наследник!

Бывшая жена Тарасова тем временем строит карьеру со рвением тигрицы. После развода она покрыла собой буквально все сферы шоу-бизнеса и стала одной из первых звезд страны. Но у славы, как выяснилось, есть темная сторона. Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова рассказала о самой большой потере, которую пережила из-за популярности.

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